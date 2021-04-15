Погода в Україні. Фото: ВЗ

https://racurs.ua/ua/n153329-doschi-z-mokrym-snigom-pogoda-v-ukrayini-na-16-kvitnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 16 квітня буде з опадами у виді дощу та снігу.

Сильні зливи та сніг обіцяють в західних областях, Вінницькій, Житомирській, та Черкаській областях. У східних та південних регіонах прогнозуються короткочасні опади. Вночі температуру повітря прогнозують від 5° тепла до 7° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 9−16° вище нуля за Цельсієм, а в західних областях — 2−9° тепла. Вітер обіцяють північно-східний та південно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 16 квітня буде дощовою вдень та вночі. Вночі температуру повітря прогнозують 5−7° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 10−12° вище нуля.

Погода в Харкові в останній робочий день тижня очікується з короткочасними опадами. Температуру повітря вночі прогнозують 5−7° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 12−14° тепла.

Погода Одесі найближчої доби теж буде дощовою. Температура повітря вночі 4−6° тепла, а вдень від 11° тепла до 13° тепла за Цельсієм.

Погода у Львові завтра вдень буде дощовою, прогнозують і мокрий сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° тепла, а вдень обіцяють 6−8° вище нуля.

Погода в Карпатах 16 квітня буде з опадами у виді дощу та мокрого снігу. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують від 2° до 5° тепла, а вдень обіцяють 5−8° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 16 квітня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 15 квітня буде переважно сонячною. Прогнозувалося, що в Криму температура повітря досягне позначки +14°.