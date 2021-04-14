Погода в Україні. Фото: Istock

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Погода в Україні 15 квітня очікується переважно сонячна, температура повітря вдень очікується по-справжньому весняна. У Криму температура повітря досягне позначки +14°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +4° до +17°. Ночі цієї доби будуть відносно теплими. Вітер обіцяють південно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 15 квітня буде хмарною, в столиці вдарять дощі. Вночі температура повітря опуститься до позначки +6°, а вдень температура триматиметься на рівні від +12° до +14° тепла.

Погода в Харкові в найближчу добу очікується дощова. Температура повітря вночі складе від +5° до +7°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +17°.

Погодні умови в Одесі очікуються по-весняному теплі, в місті вдарять зливи. Повітря вдень прогріється до +12°, вночі очікується температура до +8°C.

Погода у Львові завтра буде снігова. Температурні показники будуть такими: уночі +2…+4° тепла, а вдень +5…+7° тепла.

Погода в Карпатах 15 квітня прогнозується помірно тепла, очікується мокрий сніг. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +2° до +4° тепла, а вдень температура сягне +6° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 15 квітня прогнозується спокійна, магнітні бурі не прогнозується.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода у квітні потішить українців справжнім теплом і сонячними днями, а середня температура повітря коливатиметься у межах 8−11°С вище нуля.