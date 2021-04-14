Погода на 15 апреля. Фото: IStock

https://racurs.ua/n153256-moschnye-livni-i-mokryy-sneg-vernutsya-v-ukrainu-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 15 апреля ожидается преимущественно солнечная, температура воздуха днем ожидается по-настоящему весенняя. В Крыму температура воздуха достигнет отметки +14°.

Днем столбики термометров покажут от +4° до +17°. Ночи в эти сутки будут относительно теплыми. Ветер обещают юго-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 15 апреля будет облачной, в столице ударят дожди. Ночью температура воздуха опустится до отметки +6°, а днем температура будет держаться на уровне от +12° до +14° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается дождливая. Температура воздуха ночью составит от +5° до +7°, а днем столбики термометра застынут на уровне +17°.

Погодные условия в Одессе ожидаются по-весеннему теплые, в городе ударят ливни. Воздух днем прогреется до +12°, ночью ожидается температура до +8°C.

Погода во Львове завтра будет снежная. Температурные показатели будут следующими: ночью +2…+ 4° тепла, а днем +5…+7° тепла.

Погода в Карпатах 15 апреля прогнозируется умеренно теплая, ожидается мокрый снег. Столбики термометров в темное время суток покажут от +2° до +4° тепла, а днем температура достигнет +6° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 15 апреля прогнозируется спокойная, магнитные бури не прогнозируется.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в апреле порадует украинцев настоящим теплом и солнечными днями, а средняя температура воздуха будет колебаться в пределах 8−11°С выше нуля.