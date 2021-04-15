Палеонтологи змінюють уявлення про динозаврів — наукові відкриття

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Ракурс

Нові наукові відкриття змінюють наше розуміння того, як виглядали динозаври, і допомагають пролити світло на еволюцію.

З того часу, як на початку ХІХ століття палеонтологи почали класифікувати скам’янілості та кістки динозаврів, художники використовували їх, щоб спробувати уявити, як виглядали ці доісторичні тварини. Сьогодні ми знаємо, що деякі з цих зображень є досить неточними. Наприклад, скульптури динозаврів, що все ще демонструються у вікторіанському «парку Юрського періоду» поблизу Кришталевого палацу в Лондоні.

І хоч би як Голлівуд не прищеплював нам певного бачення динозаврів, ми все ще далекі від відповіді на запитання, який вигляд насправді мали ці тварини.

Трохи більше дізнатися про те, які нові докази з’являються та як змінилися уявлення про динозаврів самих вчених, допоможуть палеонтологи Марія Макнамара та Ніколас Кампіоне, пише видання Theconversation.

Професор палеобіології Національного університету Ірландії Макнамара розповіла про подекуди суперечливу історію пернатих динозаврів. Вона пояснила, як відкриття меланіну у скам’янілостях дає уявлення про кольори пір’я динозаврів та для чого воно їм було потрібне.

Є динозаври, щодо яких ми майже впевнені, що пір’я використовувалося ними для спілкування, — зазначає Макнамара.

А старший викладач з палеобіології в Університеті Нової Англії в Австралії Кампіоне зазначає, що є дві основні методики, які використовували палеонтологи для оцінки розміру динозаврів. Розуміння того, якого розміру були динозаври може розповісти нам більше про еволюцію, зазначає вчений.

Перші динозаври були одного розміру — як великий собака. А потім вони змінювались дуже швидко, так що протягом перших десяти або близько того мільйонів років вже досягли більшої частини діапазону розмірів, та продовжували еволюціонувати, — каже Кампіоне.

"Ракурс" повідомляв, що вчені назвали остаточну причину загибелі динозаврів.