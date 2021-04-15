Новий вид покарання злочинців хочуть запровадити в Україні. Фото: mandarin-news.kr.ua

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Зміни у сфері відбування кримінального покарання хочуть ввести у Верховній Раді.

У парламенті 12 квітня зареєстрували законопроект № 5360, що передбачає впровадження нового виду покарання як пробаційний нагляд. Це покарання зможе призначатися судом як окремий вид покарання на строк від 1 до 5 років або як додаткове покарання на строк від 1 до 3 років, навіть якщо він не буде передбачений санкцією статті Кримінального кодексу України.

Пробаційний нагляд — це обмеження прав і свобод засудженого для його виправлення без ізоляції його від суспільства. Суд може покласти на засудженого наступні обов’язки:

періодично з’являтися до органу з питань пробації;

повідомляти орган пробації про зміну місця проживання;

пройти курс лікування від залежностей та їх наслідків;

носити електронний засіб контролю та проживати за вказаною в рішенні суду адресою.

Крім того, орган пробації може зобов’язати засудженого не виїжджати за межі країни без узгодження, працевлаштуватися або стати на біржу зайнятості й виконувати виконувати заходи, передбачені програмою пробації. Крім того, засуджений у разі необхідності повинен буде дотримуватися вимог щодо дій, пересувань, проживання та відпочинку, пройти навчання, перекваліфікацію або підвищення кваліфікації або брати участь у реалізації плану соціально-виховної роботи із засудженим.

Також законопроект передбачає виключення такого виду покарання як обмеження свободи та можливість зарахувати домашній арешт у строк покарання. Автори ініціативи пропонують зараховувати три дні цілодобового домашнього арешту в рахунок одного дня позбавлення волі. Таке нововведення може призвести до того, що підозрювані не будуть уникати цілодобового домашнього арешту, а навпаки, просити суд його до них застосувати.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України і Фонд державного майна виставили на продаж колишній Ірпінський виправний центр № 132, розташований на Київщині. Продаж в’язниці здійснюватиметься в режимі аукціону.