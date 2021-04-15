Розмитнення «євроблях» в Україні спростила Рада. Фото:

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Ракурс

Новий закон про розмитнення «євроблях» 15 березня ухвалила Верховна Рада.

Закон № 4643-д «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України» підтримали 235 народних депутатів. Ще 237 голосами підтримали закон № 4644-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби». Він знижує штрафи за нерозмитнені «євробляхи». Про це повідомила прес-служба ВРУ.

Які машини підпадають під пільгове розмитнення

Закон передбачає, що під спрощене розмитнення підпадають автомобілі, які ввезені фізичними особами на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року і знаходяться в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. Пільгове розмитнення стосується машин, з року випуску яких минуло більш ніж 5 років.

Не можна розмитнити за цією процедурою автівки, що відповідають кодам УКТ ЗЕД 8702 (ТЗ, призначені для перевезення 10 осiб i більше) і 8711 (мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди), на які раніше поширювалися положення цього документу.

Розмитнити можна лише автомобіль однієї категорії на одну людину (один легковий, один вантажний, один причіп). Авто має відповідати екологічним стандартам не менше «Євро2» та не походити з Російської Федерації.

Як розрахувати формулу розмитнення

Закон передбачає, що протягом 180 днів з моменту набрання ним чинності, розмитнювати автомобілі можна за такою формулою:

Ставка = Ставка базова + Vе + Fе

У цій формулі ставка базова — ставка податку в євро за один автомобіль, що визначається виходячи з кількості років, що минула з року виготовлення авто, до року визначення ставки податку.

Vе — ставка податку в євро за один транспортний засіб. Вона визначається множенням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. см. на коефіцієнт, який становить:

0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна — для авто з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння до 2000 куб. см (включно);

0,2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна — з об'ємом двигуна від 2001 куб. см до 3000 куб. см (включно);

0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна — з об'ємом двигуна від 3001 куб. см до 4000 куб. см (включно);

0,35 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна — з об'ємом двигуна від 4001 куб. см до 5000 куб. см (включно);

0,5 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна — з об'ємом двигуна понад 5000 куб. см.

Крім того, у цій формулі Fе — ставка податку в євро за одне авто.

Вона становить для транспортних засобів:

оснащених двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом — 0,0 євро;

оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) — 100 євро;

оснащених двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом або двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) та електричним двигуном (одним чи кількома) — 0,0 євро.

Також нововведення передбачають, що учасник війни на Донбасі може розмитнити «євробляху» за новою процедурою впродовж 270 днів. Для цього треба представити документ, що він перебував більш ніж 90 днів в зоні ООС з дня набрання чинності законом.

А ухвалений законопроект № 4644-д. вносить зміни до Митного кодексу й знижує штраф за незаконне перебування авто в Україні зі 170 тис. грн до 8,5 тис. грн. Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон, або розмитнити його в Україні.

Нагадаємо, два законопроекти — № 4643-д і № 4644-д, які передбачають внесення змін до Податкового та Митного кодексів, Верховна Рада підтримала в першому читанні у лютому 2021 року.