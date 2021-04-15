Інтерактивна карта підземних сховищ з’явилася у Києві

Опублікували інтерактивну карту підземних сховищ Києва. Фото: the-city.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n153334-interaktyvna-karta-pidzemnyh-shovysch-z-yavylasya-u-kyievi.html

Ракурс

Карту підземних укриттів для населення оновили в Києві.

Київський департамент муніципальної безпеки нагадав мешканцям столиці дислокацію підземних укриттів на випадок катастроф. Ці об'єкти, які створені для захисту людей від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, перебувають у фонді захисних споруд цивільної оборони. Про це 15 квітня повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що сюди входять сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвали житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення. У КМДА запевнили, що керівники організацій та власники споруд за необхідності забезпечать вільний доступ для укриття.

Ознайомитися з інтерактивною картою київських підземних сховищ можна за цим посиланням.

Нагадаємо, 15 міський голова Києва Віталій Кличко похизувався будівництвом пішохідного Оболонського мосту. Мер відзначив, що конструкція мосту спиратиметься на чотири опори, дві з яких будуть розташовані в протоці. Ширина пішохідного мосту буде 4 м, а довжина — 164 м.