Нове свято в Україні встановив Кабмін

В Україні з’явилося нове свято

https://racurs.ua/ua/n153260-nove-svyato-v-ukrayini-vstanovyv-kabmin.html

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Кабінет міністрів погодив указ президента Володимира Зеленського про запровадження в Україні нового професійного свята — Дня Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Це свято щороку відзначатимуть 25 травня. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання уряду сьогодні, 14 квітня.

У пояснювальній записці документу зазначається, що обрання саме такої дати для цього свята пов’язане з тим, що 25 травня 2006 року Кабмін ухвалив постанову, якою було передбачено створення на базі Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України, який ліквідовувався, Адміністрації Держспецзв’язку як центрального органу виконавчої влади.

Нагадаємо, у вересні 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, котрим запровадив в Україні нове професійне свято — День виноградаря і винороба, яке щороку відзначатиметься у другу неділю листопада.