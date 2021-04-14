Курйоз. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n153259-neprystoyni-jesty-ta-zabig-na-koliyi-v-mykolaievi-cholovik-oryginalno-pomstyvsya-vodiu-tramvau.html

Ракурс

Курйозний випадок стався 12 квітня в Миколаєві. Чоловік спізнився на трамвай та кілька кварталів біг попереду транспорту, показуючи водієві непристойні жести.

Відповідний інцидент зафіксував відеорегістратор трамвая. Відео забігу розміщено в групі «Електротранспорт Миколаєва» в Facebook.





Повідомляється, що курйозне відео зняли в трамваї ввечері 12 квітня. На відео зафіксовано, що чоловік, який не встиг сісти на трамвай, продовжує бігти за транспортом та наздоганяє його.

Він випередив трамвай та почав бігти перед ним, пересуваючись колією. Під час свого «олімпійського» забігу він повернувся та показав водієві трамваю непристойний жест.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що харківський тато на ковзанах вразив соцмережі, прогулюючись з дитиною у візочку біля власного будинку. Через ожеледицю на дорогах, він не розгубився і вдягнув на прогулянку з дитиною ковзани. Відео за участю креативного татуся миттєво поширилося у соцмереж.