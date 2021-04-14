Курйоз. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n153259-neprilichnye-jesty-i-zabeg-na-relsah-v-nikolaeve-mujchina-originalno-otomstil-voditelu-tramvaya.html

Ракурс

Курьезный случай произошел 12 апреля в Николаеве. Мужчина опоздал на трамвай и несколько кварталов бежал впереди транспорта, показывая водителю неприличные жесты.

Соответствующий инцидент зафиксировал видеорегистратор трамвая. Видео забега размещено в группе «Электротранспорт Николаева» в Facebook.

Сообщается, что курьезное видео сняли в трамвае вечером 12 апреля. На видео зафиксировано, что человек, который опоздал на трамвай, продолжает бежать за транспортом и догоняет его.

Он опередил трамвай и начал бежать перед ним, передвигаясь по рельсам. Во время своего «олимпийского» забега он обернулся и показал водителю трамвая неприличный жест.

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