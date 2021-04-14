Дмитрий Разумков, фото: Андрей Нестеренко

https://racurs.ua/n153258-vneocherednoe-zasedanie-rady-sozyvaet-razumkov-na-15-aprelya-detali.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады, подписал распоряжение о созыве на 15 апреля внеочередного заседания парламента в связи с соответствующим требованием 155 народных депутатов.

Заседание должно начаться в 16.00. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

На внеочередном заседании планируют рассмотреть следующие вопросы:

законопроект № 4651 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации; законопроект № 4533 о конституционной процедуре; законопроект № 5058 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений; законопроект № 4416−1 о внесении изменений в закон «Об индустриальных парках», направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках; законопроект № 5197−2 о внесении изменений в приложения № 3 и № 4 закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины; законопроект № 3774 о внесении изменений в некоторые законы относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству; законопроект № 4539З о внесении изменений в некоторые законы относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающимся за совершением консульских действий; законопроект № 3364−1-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно сертификации оператора системы передачи; законопроект № 5173 о внесении дополнений в закон «О предотвращении коррупции» (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования); законопроект № 4535 о внесении изменений в некоторые законы относительно развитию института старост; законопроект № 5327 о внесении изменений в ст. 11 закона «О государственных наградах Украины»; законопроект № 4303 о стимулировании развития цифровой экономики в Украине; законопроект № 3695 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком; законопроект № 4643-д о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства; законопроект № 4644-д о внесении изменений в Таможенный кодекс относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада провела два внеочередных заседания.