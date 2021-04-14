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Дмитрий Разумков, фото: Андрей Нестеренко
Внеочередное заседание Рады созывает Разумков на 15 апреля — деталиhttps://racurs.ua/n153258-vneocherednoe-zasedanie-rady-sozyvaet-razumkov-na-15-aprelya-detali.htmlРакурс
Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады, подписал распоряжение о созыве на 15 апреля внеочередного заседания парламента в связи с соответствующим требованием 155 народных депутатов.
Заседание должно начаться в 16.00. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
На внеочередном заседании планируют рассмотреть следующие вопросы:
- законопроект № 4651 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации;
- законопроект № 4533 о конституционной процедуре;
- законопроект № 5058 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений;
- законопроект № 4416−1 о внесении изменений в закон «Об индустриальных парках», направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках;
- законопроект № 5197−2 о внесении изменений в приложения № 3 и № 4 закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины;
- законопроект № 3774 о внесении изменений в некоторые законы относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству;
- законопроект № 4539З о внесении изменений в некоторые законы относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающимся за совершением консульских действий;
- законопроект № 3364−1-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно сертификации оператора системы передачи;
- законопроект № 5173 о внесении дополнений в закон «О предотвращении коррупции» (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования);
- законопроект № 4535 о внесении изменений в некоторые законы относительно развитию института старост;
- законопроект № 5327 о внесении изменений в ст. 11 закона «О государственных наградах Украины»;
- законопроект № 4303 о стимулировании развития цифровой экономики в Украине;
- законопроект № 3695 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком;
- законопроект № 4643-д о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства;
- законопроект № 4644-д о внесении изменений в Таможенный кодекс относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины.
Напомним, 13 апреля Верховная Рада провела два внеочередных заседания.
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