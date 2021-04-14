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Ракурс
Дмитро Разумков, фото: Андрій Нестеренко

Позачергове засідання Ради скликає Разумков на 15 квітня — деталі

14 кві 2021, 16:13
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Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, підписав розпорядження про скликання на 15 квітня позачергово засідання парламенту у зв’язку з відповідною вимогою 155 народних депутатів.

Засідання має розпочатися о 16.00. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.


На позачерговому засіданні заплановано розглянути такі питання:

  1. законопроект № 4651 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації;
  2. законопроект № 4533 про конституційну процедуру;
  3. законопроект № 5058 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов;
  4. законопроект № 4416−1 про внесення змін до закону «Про індустріальні парки», спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках;
  5. законопроект № 5197−2 про внесення змін до додатків № 3 та № 4 закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України;
  6. законопроект № 3774 про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення механізму протидії рейдерству;
  7. законопроект № 4539З про внесення змін до деяких законів щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертаються за вчиненням консульських дій;
  8. законопроект № 3364−1-д про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо сертифікації оператора системи передачі;
  9. законопроект № 5173 про внесення доповнень до закону «Про запобігання корупції» (щодо удосконалення окремих аспектів декларування);
  10. законопроект № 4535 про внесення змін до деяких законів щодо розвитку інституту старост;
  11. законопроект № 5327 про внесення змін до ст. 11 закону «Про державні нагороди України»;
  12. законопроект № 4303 про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні;
  13. законопроект № 3695 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною;
  14. законопроект № 4643-д про внесення змін до Податкового кодексу щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби;
  15. законопроект № 4644-д про внесення змін до Митного кодексу щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна Рада провела два позачергові засідання.

Джерело: Ракурс


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