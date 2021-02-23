Учительница с Ровенщины стала звездой соцсетей — ее урок в камуфляже попал на видео

Учительница. Фото: Ровно Вечернее

https://racurs.ua/n150837-uchitelnica-s-rovenschiny-stala-zvezdoy-socsetey-ee-urok-v-kamuflyaje-popal-na-video.html

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Учительница с Ровенщины стала звездой соцсетей после того, как ученики одного из учебных заведений распространили видео, на котором преподаватель в камуфляже рассказывает ученикам о революции.

Педагог забралась на парту и устроила яркое представление перед детьми, чтобы лучше интегрировать их в тему урока. Об этом сообщает «Ровно Вечернее».

Сообщается, что женщина пыталась поразить учеников, чтобы они окунулись в атмосферу революции, которой и была посвящена тема урока. Пользователи социальных сетей поддержали учительницу — они одобряют оригинальное проведение урока.

Классная учительница! Нужно реально любить свою профессию, чтобы рассказывать с такими эмоциями стихи. Я бы с радостью ходил бы к ней на уроки, — пишет один из пользователей.

Сами ученики также заявили, что одобряют оригинальный подход проведения урока. Даже самые сложные темы педагог преподает понятно, заявляют они. В то же время некоторые пользователи опасаются, что после опубликованного поста учительнице грозит увольнение. А есть и такие, кто негативно воспринял «революционный» метод ведения урока.





Дурдом! И такие учат наших детей, — дает свою оценку увиденному одна из пользователей.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе учительница рисования набросилась на украиноязычного ребенка за то, что та забыла альбом и ответила педагогу на украинском. Учительница начала унижать ребенка, о чем свидетельствует соответствующая запись разговора в классе.