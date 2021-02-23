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Ракурс
Вчителька. Фото: Рівне Вечірнє

Вчителька з Рівненщини стала зіркою соцмереж — її урок у камуфляжі потрапив на відео

23 лют 2021, 17:10
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Вчителька з Рівненщини стала зіркою соцмереж після того, як учні одного з навчальних закладів поширили відео, на якому викладачка у камуфляжі розповідає учням про революцію.

Педагог забралася на парту та влаштувала яскраву виставку перед дітьми, щоб краще інтегрувати їх у тему уроку. Про це повідомляє «Рівне Вечірнє".

Повідомляється, що жінка намагалася вразити учнів, щоб вони поринули в атмосферу революції, якій й була присвячена тема уроку. Користувачі соціальних мереж підтримали вчительку — вони схвалюють оригінальне проведення уроку.

Класна вчителька! Потрібно реально любити свою професію, щоб розповідати з такими емоціями вірші. Я б з радістю ходив би до неї на уроки, — пише один з користувачів.

Самі учні також заявили, що схвалюють оригінальний підхід проведення уроку. Навіть найскладніші теми викладає педагог викладає зрозуміло, заявляють вони. Натомість деякі користувачі побоюються, що після опублікованого поста вчительці загрожує звільнення. А є й такі, хто негативно сприйняв «революційний» метод ведення уроку.

Реакція соцмереж. Скріншот: Instagram

Реакція соцмереж. Скріншот: Instagram


Дурдом! І такі вчать наших дітей, — дає свою оцінку побаченому одна з користувачів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі вчителька малювання накинулася на україномовну дитину за те, що та забула альбом та відповіла педагогу українською. Вчителька почала принижувати дитину, свідчить відповідний запис розмови в класі.

Джерело: Ракурс


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