Новый праздник в Украине установил Кабмин

В Украине появился новый праздник

https://racurs.ua/n153260-novyy-prazdnik-v-ukraine-ustanovil-kabmin.html

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Кабинет министров согласовал указ президента Владимира Зеленского о введении в Украине нового профессионального праздника — Дня Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Этот праздник будут ежегодно отмечать 25 мая. Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, 14 апреля.

В пояснительной записке документа отмечается, что избрание именно такой даты для этого праздника связано с тем, что 25 мая 2006 года Кабмин принял постановление, которым было предусмотрено создание на базе Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации Службы безопасности Украины, который ликвидировался, Администрации госспецсвязи как центрального органа исполнительной власти.

Напомним, в сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в Украине новый профессиональный праздник — День виноградаря и винодела, ежегодно отмечаемый во второе воскресенье ноября.