Джо Байден. Фото: Білий дім

https://racurs.ua/ua/n153337-deeskalaciya-sankciyi-ta-zustrich-iz-putinym-pro-scho-govoryv-bayden-u-zvernenni-video.html

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Джо Байден, президент США, присвятив брифінг агресивним діям із боку Російської Федерації та розповів про своє ставлення до ескалації конфлікту на сході України. Він дав оцінку збільшенню присутності росіян на українських кордонах.

Він заявив, що повністю підтримує суверенітет України та вважає, що зараз настав час для деескалації конфлікту між Росією та Україною. Про це він заявив під час звернення.

Я повністю підтримую суверенітет і територіальну цілісність України, і зараз настав час для деескалації, шляху вперед через дипломатичний процес. США та Україна конструктивно рухаються цим шляхом. І я хочу сказати, що в інтересах США — співпрацювати з Росією, ми будемо продовжувати це. Але, якщо Росія намагатиметься зашкодити інтересам США, ми відповідатимемо на це — це стосується наших народів і наших союзників, — сказав Байден.



Також президент США наголосив, що США не дозволять втручатися іншим країнам у свої внутрішні справи, а ті, хто вдасться до таких дій — будуть покарані. Байден схарактеризував запроваджені санкції проти РФ як зважену відповідь на ворожі дії Кремля. Окрім цього, Байден заявив, що США розглянуть санкції проти «Північного потоку — 2», але це складне питання, оскільки воно стосується союзників США в Європі.





За словами Байдена, під час телефонного дзвінка раніше на цьому тижні він ясно дав зрозуміти президенту Росії Володимиру Путіну, що «США могли б піти далі», але додав, що Вашингтон не збирається починати цикл ескалації й конфлікту з Росією, а прагне миру. Запропонований президентом США саміт із Путіним, який може відбутися цього літа в Європі, стане можливістю почати діалог між державами. Водночас зазначається, що Путін ще не відповів на запрошення, але, за словами Байдена, «наші команди обговорюють цю можливість просто зараз».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері нацбезпеки через дії Росії. У тексті указу Байден зазначає, що певні дії Росії являють собою «надзвичайну загрозу» для нацбезпеки, економіки та зовнішньої політики США.