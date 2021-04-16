Зеленський сподівається, що Макрон реанімує нормандський формат. Фото: liga.net

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Президент Франції Еммануель Макрон зможе реанімувати «нормандський формат», упевнений президент України Володимир Зеленський.

Український лідер напередодні візиту в Париж висловив таке сподівання у відповідь на питання, чи вважає він «нормандський формат» мертвим. Про це глава держави сказав в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro, повідомила прес-служба Офісу президента.

Я думаю, що Еммануель Макрон здатний зробити йому штучне дихання. Але, чесно кажучи, він у глухому куті. Частина тіла не хоче ходити: Росія все блокує. Знову ж таки, важливе лише одне питання: хоче Росія закінчити війну чи ні? На це повинен відповісти Владімір Путін, — заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна на тлі російської агресії потребує підтримки з боку Франції. При цьому український лідер розуміє, що Макрон хоче мати добрі відносини з Москвою.

Звичайно, коли таке відбувається далеко від дому, це не так боляче, це все ще теоретично. Ми говоримо собі: зі мною такого ніколи не трапиться! Але історія показує, що це неправильно і що події можуть вас наздогнати. Зазвичай на вас нападають, коли ви цього не очікуєте, — зазначив він і додав, що його французький колега повинен усвідомити всю небезпеку ситуації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що французький президент Емануель Макрон хоче дружити з Росією. На його думку, це пов’язано з тим, що Макрон не усвідомлює підступності союзу з Росією та її здатність сіяти ворожнечу.