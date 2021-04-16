Влаштуємо пекло, як тільки ворог сунеться - адмірал ВМС ЗСУ про агресію РФ

https://racurs.ua/ua/n153352-vlashtuiemo-peklo-yak-tilky-vorog-sunetsya-admiral-vms-zsu-pro-agresiu-rf.html

Ракурс

Агресію Росії вздовж кордонів України, а також в окупованому Донбасі та Криму прокоментував головний інспектор Міністерства оборони, адмірал Військово-морських Сил Збройних сил України Ігор Воронченко.

Я впевнений, що партнери нас не залишать. При підтримці світу, світових лідерів, ми не залишимося один на один з агресором. Але, повторюся, ця земля — наша. І ми повинні боронити нашу землю, хто б сюди не прийшов би. Ми повинні цю землю залишити нашим нащадкам, нашим дітям. Спокійної прогулянки і параду агресора тут не буде, влаштуємо йому пекло якщо він тільки сунеться, — заявив екс-командувач ВМС в ефірі програми «Право на владу».

Він переконаний, що міжнародні партнери не залишать Київ сам на сам із ворогом, проте українські військові готові дати гідну відсіч Кремлю.

Воронченко також розповів, що військові кораблі США Roosevelt та Donald Cook не ввійшли в Чорне море, а зайшли на Кріт для поповнення запасів, а потім звернули. Можливо, військово-політичне керівництво США ухвалило таке рішення, щоб не провокувати ворога.