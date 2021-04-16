Степанов. Фото: Униан

https://racurs.ua/ua/n153351-ne-manipuluyte-smertyamy-stepanov-vypravdovuvavsya-v-radi-pid-kryky-ganba-za-proval-vakcynaciyi.html

Ракурс

Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України, виступив у Верховній Раді з заявою, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася, а три регіони вже вийшли з «червоної» зони коронавірусу через ефективну боротьбу з коронавірусом.

Натомість провал вакцинації пов’язаний із відсутністю бюджету на популяризацію вакцинацію від коронавірусу. Про це стало відомо виступу Степанова на часі запитань до уряду, який транслювала Рада.





Він заявив, що Міністерство наразі немає бюджету на популяризацію вакцинації від коронавірусу, а надбавки для лікарів уже враховані в тарифи, які почали діяти з 1 квітня. Він заявив, що популяризація щеплень — заслуга лікарів і міжнародних організацій.

Чи відомо вам, який бюджет МОЗ на кампанію з популяризації вакцинації на рік? Нуль гривень, нуль копійок. Усе, що відбувається в інформаційному просторі щодо вакцинації — заслуга наших лікарів, експертів та міжнародних організацій, — зазначив міністр.

Також міністр додав, що виробники не хочуть укладати контракти на постачання COVID-вакцин, якщо прописувати в договорі санкції за порушення строків постачання. У зв’язку з цим у країн немає важелів впливу на виробників вакцин.

А що нам до цих штрафних санкцій. Якщо ми тільки починаємо прописувати штрафні санкції, виробник вакцин відразу говорить: «немає питань, шукайте далі на ринку». І на цьому все закінчується, — заявив Степанов.





Також народний депутат Ольга Стефанишина вручила міністру охорони здоров’я Максиму Степанову похоронну квітку через провал вакцинації від COVID-19 в Україні.

Ви не здатні забезпечити Україну життєво важливими вакцинами… Це, вам, поховальні квіти, які родичі людини, яка померла в 68 років, попросили вам передати. Щоб ви знали, що за кожною смертю, по 500 на день, стоїть конкретна людина, і конкретні трагедії та людські долі", — звернулася вона до Степанова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховна Рада 16 квітня продовжить розгляд поправок до земельного законопроекту № 2194. Утім, у п’ятницю, згідно з порядком денним, засідання розпочнеться годиною запитань до уряду. Сьогодні представники Кабінету міністрів звітуватимуть про те, як виконуються карантинні заходи і план вакцинації населення України від коронавірусної хвороби COVID-19.