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Ракурс
Степанов. Фото: Униан

Не маніпулюйте смертями — Степанов виправдовувався в Раді під крики «ганьба» за провал вакцинації

16 кві 2021, 11:05
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Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України, виступив у Верховній Раді з заявою, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася, а три регіони вже вийшли з «червоної» зони коронавірусу через ефективну боротьбу з коронавірусом.

Натомість провал вакцинації пов’язаний із відсутністю бюджету на популяризацію вакцинацію від коронавірусу. Про це стало відомо виступу Степанова на часі запитань до уряду, який транслювала Рада.

Степанов і квітка. Скріншот: Ракурс

Він заявив, що Міністерство наразі немає бюджету на популяризацію вакцинації від коронавірусу, а надбавки для лікарів уже враховані в тарифи, які почали діяти з 1 квітня. Він заявив, що популяризація щеплень — заслуга лікарів і міжнародних організацій.

Чи відомо вам, який бюджет МОЗ на кампанію з популяризації вакцинації на рік? Нуль гривень, нуль копійок. Усе, що відбувається в інформаційному просторі щодо вакцинації — заслуга наших лікарів, експертів та міжнародних організацій, — зазначив міністр.

Також міністр додав, що виробники не хочуть укладати контракти на постачання COVID-вакцин, якщо прописувати в договорі санкції за порушення строків постачання. У зв’язку з цим у країн немає важелів впливу на виробників вакцин.

А що нам до цих штрафних санкцій. Якщо ми тільки починаємо прописувати штрафні санкції, виробник вакцин відразу говорить: «немає питань, шукайте далі на ринку». І на цьому все закінчується, — заявив Степанов.

Стефанишина. Скріншот: Ракурс

Також народний депутат Ольга Стефанишина вручила міністру охорони здоров’я Максиму Степанову похоронну квітку через провал вакцинації від COVID-19 в Україні.


Ви не здатні забезпечити Україну життєво важливими вакцинами… Це, вам, поховальні квіти, які родичі людини, яка померла в 68 років, попросили вам передати. Щоб ви знали, що за кожною смертю, по 500 на день, стоїть конкретна людина, і конкретні трагедії та людські долі", — звернулася вона до Степанова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховна Рада 16 квітня продовжить розгляд поправок до земельного законопроекту № 2194. Утім, у п’ятницю, згідно з порядком денним, засідання розпочнеться годиною запитань до уряду. Сьогодні представники Кабінету міністрів звітуватимуть про те, як виконуються карантинні заходи і план вакцинації населення України від коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: Ракурс


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