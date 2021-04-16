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Кабмін звітує про боротьбу з COVID-19 і вакцинацію на тлі третьої хвилі епідемії

Кабмін звітує про боротьбу з COVID-19 і вакцинацію на тлі третьої хвилі епідемії — трансляція з Ради

16 кві 2021, 10:02
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Верховна Рада 16 квітня продовжить розгляд поправок до земельного законопроекту № 2194. Утім, у п’ятницю, згідно з порядком денним, засідання розпочнеться годиною запитань до уряду.

Сьогодні представники Кабінету міністрів звітуватимуть про те, як виконуються карантинні заходи і план вакцинації населення України від коронавірусної хвороби COVID-19.


Нагадаємо, що 15 квітня Рада збиралася на позачергове засідання, на якому ухвалила 15 законів у першому читанні та в цілому. Серед них були закони про кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях і про нові правила розмитнення авто на іноземній реєстрації.

Джерело: Ракурс


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