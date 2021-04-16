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Кабмин отчитывается о борьбе с COVID-19 и вакцинациb на фоне третьей волны эпидемии — трансляция Рады

Кабмин отчитывается о борьбе с COVID-19 и вакцинациb на фоне третьей волны эпидемии — трансляция Рады

16 апр 2021, 10:02
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Верховная Рада 16 апреля продолжит рассмотрение поправок к земельному законопроекту № 2194. Впрочем, в пятницу, согласно повестке дня, заседание начнется часом вопросов к правительству.

Сегодня представители Кабинета министров отчитаются о том, как выполняются карантинные мероприятия и план вакцинации населения Украины от коронавирусной болезни COVID-19.


Напомним, что 15 апреля Рада собиралась на внеочередное заседание, на котором приняла 15 законов в первом чтении и в целом. Среди них были законы об уголовной ответственности за ложь в декларациях и о новых правилах растаможивания авто на иностранной регистрации.

Источник: Ракурс


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