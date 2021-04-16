Стало известно, почему Байден оттягивал звонок Зеленскому

Байден и Зеленский. Фото: УП

https://racurs.ua/n153342-stalo-izvestno-pochemu-bayden-ottyagival-zvonok-zelenskomu.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, рассказал, почему так долго ждал звонка от президента США Джо Байдена и описал отношения, которые сейчас связывают наши страны.

Также он рассказал, чем Байден лучше Трампа. Об этом стало известно из интервью Зеленского для издания Le Figaro.

Зеленский заявил, что долгое отсутствие телефонного разговора с президентом США Джо Байденом связано с нехваткой времени у американского лидера, поскольку США — большая страна, которая имеет отношения со многими странами.

Я не говорю, что мы особенные и самые главные для США, но я очень хотел бы, чтобы так было. Хотя, мне кажется, сейчас в Европейской части мира из-за того, что происходит в Украине, мы очень важны, — заявил Зеленский.

Сравнивая предшественника Байдена Дональда Трампа, и действующего президента, он заявил, что президент Байден лучше знает Украину, потому что он бывал в Украине и лучше понимает «украинский вопрос», но судить надо все равно по результатам, поэтому он не будет говорить, кто из американских лидеров лучше для Украины.

Мы не в «супермаркете» президентов США. И, к счастью, нет возможности выбирать. Выбирает американский народ. Есть отношения между США и Украиной. Так, президенты могут улучшить эти отношения, но общее настроение изменить сложно. США хорошо относятся к Украине, поддерживают ее. Но отношения могут быть лучше, глубже, когда президенты имеют больше, чем официальный звонок. И даже больше, чем когда команды работают. Когда есть «химия». И это зависит не от пола, не от возраста, это просто или есть или нет. И это еще всегда зависит от того, как ты лично относишься к этой стране, — добавил Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден посвятил брифинг агрессивным действиям со стороны Российской Федерации и рассказал о своем отношении к эскалации конфликта на востоке Украины. Он дал оценку увеличению присутствия россиян на украинских границах. Он заявил, что полностью поддерживает суверенитет Украины и считает, что сейчас настало время для деэскалации конфликта между Россией и Украиной.