Стало відомо, чому Байден відтягував дзвінок Зеленському

Зеленський та Байден. Фото: УП

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, розповів, чому так довго чекав на дзвінок від президента США Джо Байдена та описав стосунки, які зараз пов’язують наші країни.

Також він розповів, чим Байден кращий за Трампа. Про це стало відомо з інтерв’ю Зеленського для видання Le Figaro.

Зеленський заявив, що довга відсутність телефонної розмови з президентом США Джо Байденом пов’язана з браком часу в американського лідера, оскільки Сполучені Штати — велика країна, яка має відносини з багатьма країнами.

Я не кажу, що ми особливі й найголовніші для США, але я дуже хотів би, щоби так було. Хоча, мені здається, зараз у Європейській частині світу через те, що відбувається в Україні, ми дуже важливі, — заявив Зеленський.

Порівнюючи попередника Байдена Дональда Трампа та чинного президента, він заявив, що президент Байден краще знає Україну, тому що він бував в Україні та краще розуміє «українське питання», але судити треба все одно за результатами, тому він не буде казати, хто з американських лідерів є кращим для України.

Ми не в «супермаркеті» президентів США. І, на щастя, немає можливості обирати. Обирає американський народ. Є відносини між США та Україною. Так, президенти можуть покращити ці відносини, але загальний настрій змінити складно. США добре ставляться до України, підтримують її. Але взаємини можуть бути кращими, глибшими, коли президенти мають більше, ніж офіційний дзвінок. І навіть більше, ніж коли команди працюють. Коли є «хімія». І це залежить не від статі, не від віку, це просто є або ні. І це ще завжди залежить від того, як ти особисто ставишся до цієї країни, — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден присвятив брифінг агресивним діям із боку Російської Федерації та розповів про своє ставлення до ескалації конфлікту на сході України. Він дав оцінку збільшенню присутності росіян на українських кордонах. Він заявив, що повністю підтримує суверенітет України та вважає, що зараз настав час для деескалації конфлікту між Росією та Україною.