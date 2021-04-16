Степанов. Фото: Униан

https://racurs.ua/n153351-ne-manipuliruyte-smertyami-stepanov-opravdyvalsya-v-rade-pod-kriki-pozor-za-proval-vakcinacii.html

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Максим Степанов, министр здравоохранения Украины, выступил в Верховной Раде с заявлением, что ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась, а три региона уже вышли из «красной» зоны коронавируса из-за эффективной борьбы с болезнью.

В то же время провал вакцинации он связал с отсутствием бюджета на популяризацию вакцинации от коронавируса. Об этом стало известно из выступления Степанова во время часа вопросов к правительству, который транслировала Рада.



Он заявил, что у Министерства пока нет бюджета на популяризацию вакцинации от коронавируса, а надбавки для врачей уже учтены в тарифах, которые начали действовать с 1 апреля. Он заявил, что популяризация прививок — заслуга врачей и международных организаций.

Известно ли вам, какой бюджет Минздрава на кампанию по популяризации вакцинации в год? Ноль гривен, ноль копеек. Все, что происходит в информационном пространстве относительно вакцинации — заслуга наших врачей, экспертов и международных организаций, — отметил министр.

Также министр добавил, что производители не хотят заключать контракты на поставку COVID-вакцин, если прописывать в договоре санкции за нарушение сроков поставки. В связи с этим у стран нет рычагов влияния на производителей вакцин.

А что нам до этих штрафных санкций. Если мы только начинаем прописывать штрафные санкции, производитель вакцин сразу говорит: «нет вопросов, ищите дальше на рынке». И на этом все заканчивается, — заявил Степанов.



Также народный депутат Ольга Стефанишина вручила министру здравоохранения Максиму Степанову похоронный цветок из-за провала вакцинации от COVID-19 в Украине.





Вы не способны обеспечить Украину жизненно важными вакцинами… Это вам, погребальные цветы, которые родственники человека, умершего в 68 лет, попросили передать вам. Чтобы вы знали, что за каждой смертью, по 500 в день, стоит человек, и конкретные трагедии и человеческие судьбы, — обратилась она к Степанову.

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная Рада 16 апреля продолжит рассмотрение поправок к земельному законопроекта № 2194. Впрочем, в пятницу, согласно повестке дня, заседание начнется часом вопросов к правительству. Сегодня представители Кабинета министров будут отчитываться о том, как выполняются карантинные мероприятия и план вакцинации населения Украины от коронавирусной болезни COVID-19.