Зеленский о намерении РФ аннексировать весь Донбасс - Не отдадим ни сантиметра земли

https://racurs.ua/n153350-zelenskiy-o-namerenii-rf-anneksirovat-ves-donbass-ne-otdadim-ni-santimetra-zemli.html

Ракурс

Владимир Зеленский прокомментировал вероятные намерения Владимира Путина оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины.

Я знаю, чего он хочет, но не хотел бы его подталкивать. Потому что всегда есть надежда на один процент, что он этого не желает. Или даже если хочет, то не сделает. Мы слышали эту риторику, что он возьмет весь Донбасс. Но вы должны знать наш народ, и я хотел бы, чтобы вы понимали меня: мы не отдадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это не стоило, — заявил глава государства в интервью влиятельному французскому изданию Le Figaro, пишет Офис президента.

Зеленский надеется, что Кремль откажется от эскалации конфликта, поскольку это будет проигрышной ситуации для всех сторон.

Исторически (это будет проигрыш — ред.) прежде всего для них. Потому что мы — на своей земле, — резюмировал глава государства.

Он добавил, что Москва на Донбассе пытается запугать и провоцировать Киев. Также происходит наращивание войск РФ как в Крыму, на Донбассе, так и вдоль границ в разных направлениях. У Путина это трактуют якобы подготовкой к военным учениям «Запад-2021».