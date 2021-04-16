Зеленський про намір РФ анексувати Донбас - Не віддамо жодного сантиметра землі

https://racurs.ua/ua/n153350-zelenskyy-pro-namir-rf-aneksuvaty-ves-donbas-ne-viddamo-jodnogo-santymetra-zemli.html

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Володимир Зеленський прокоментував ймовірний намір Володимира Путіна окупувати всю територію Донецької та Луганської областей України.

Я знаю, чого він хоче, але не хотів би його підштовхувати. Бо завжди є надія на один відсоток, що він цього не бажає. Або навіть якщо бажає, то не зробить. Ми чули цю риторику, що він візьме весь Донбас. Але ви повинні знати наш народ, і я хотів би, щоб ви розуміли мене: ми не дамо їм жодного сантиметра нашої землі. Чого б нам це не коштувало, — заявив глава держави в інтерв’ю впливовому французькому виданню Le Figaro, пише Офіс президента.

Зеленський сподівається, що Кремль відмовиться від ескалації конфлікту, оскільки це буде програшною ситуацію для усіх сторін.

Історично (це буде програш — ред.) насамперед для них. Бо ми — на своїй землі, — резюмував глава держави.

Він додав, що Москва на Донбасі намагається залякати і провокувати Київ. Також відбувається нарощування військ РФ як у Криму, на Донбасі, так і вздовж кордонів у різних напрямках. У Путіна це трактують нібито підготовкою до військових навчань «Захід-2021».