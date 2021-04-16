Зеленский рассказал об отношении Путина на фоне агрессии РФ

https://racurs.ua/n153346-zelenskiy-rasskazal-ob-otnoshenii-putina-na-fone-agressii-rf.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, накануне сегодняшнего официального визита в Париж дал интервью влиятельному французскому изданию Le Figaro, в котором рассказал об отношениях с главой страны-агрессора Владимиром Путиным.

Я запросил (разговор с Путиным — ред.), когда погибли четыре наших воина и два были ранены… Они не подтвердили разговор — разговора не было… Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили. На сегодня таков ответ, — заявил глава государства.

Он также отметил, что не знает точно, что думает о нем Путин.

Я не знаю. Я представляю Украину, и для меня очень важно, что он думает о моей стране. И я это корреспондирую на себя. Я не думаю, что я тот, кого он ожидал. Потому что я — о равноправии во всем. О равноправии духа, равноправии отношений. Я уважаю человека и не смотрю на нее сверху вниз, но и не готов снизу вверх смотреть. Потому что я — президент независимой страны, я ее представляю. Оккупирована наша территория, поддержка боевиков — это не равноправие. Здесь зашли на нашу территорию, — отметил Зеленский.

Оккупацию Донбасса он сравнил с проникновением в квартиру «гостей», которых он точно не приглашал.