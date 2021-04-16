США отказались отправлять свои корабли в Черное море. Фото: dialog.ua

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Военные корабли США Roosevelt и Donald Cook не вошли в Черное море, как это было ранее запланировано.

Соединенные Штаты Америки передумали отправлять свои корабли в акваторию Черного моря, потому что это могло спровоцировать усиление напряженности между Украиной и Россией. Сейчас эти корабли находятся в Средиземном море. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на источники.

Неназванный американский чиновник, который был знаком с планами Пентагона заявил, что транзит военных кораблей в Черное море не был предназначен для того, чтобы послать Кремлю какой-то конкретный сигнал. Корабли были за несколько дней до Черного моря, но в США передумали.

Также американское издание пишет, что руководство Украины было разочаровано тем, что американские корабли не войдут в Черное море. Высокопоставленный чиновник из Киева заявил, что демонстрация силы со стороны США была бы хорошим знаком, потому что Россия продолжает стягивать свои войска к границе с Украиной.

Ранее сообщалось, что в Черное море направляются американские ракетные эсминцы Donald Cook и Roosevelt. Ожидалось, что боевые корабли войдут в Черное море 14 или 15 апреля и пробудут там до 4−5 мая.