Дела Майдана. Фото: УП

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Ракурс

Дела Майдана, которые до сих пор рассматриваются, получили новое продолжение. Офис генпрокурора установил еще одного человека, который принимал участие в похищении, незаконном лишении свободы и истязании Игоря Луценко и Юрия Вербицкого во время событий на Майдане в 2014 году.

Ему сообщено о подозрении в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц, похищении и незаконном лишении свободы двух человек, повлекшее тяжкие последствия — смерть человека, а также незаконном препятствовании проведению собраний и митингов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сообщается, что гражданин, получивший сообщение о подозрении, действовал в составе группы, которая 21 января 2014 года похитила из помещения Александровской клинической больницы города Киева участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а в дальнейшем, после вывоза пострадавших в лес, приняла участие в их незаконном лишении свободы и пытках.

Следственным судьей Печерского районного суда города Киева к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей и взятия под стражу в зале суда. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств преступлений и лиц, их совершивших.

Напомним, ранее мы сообщали, что Печерским районным судом Киева удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований (ГБР) о предоставлении разрешения на осуществление досудебного расследования в отношении бывшего командующего внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка. Разрешение было предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины, председателя СБУ и министра внутренних дел в организации преступной группировки.