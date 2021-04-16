Справи Майдану. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n153344-spravy-maydanu-pidozruvanogo-v-katuvanni-vzyaly-pid-vartu.html

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Справи Майдану, які досі розглядаються, отримали нове продовження. Офіс генпрокурора встановив ще одну особу, яка брала участь у викраденні, незаконному позбавленні волі та катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького під час подій на Майдані у 2014 році.

Йому повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, викраденні та незаконному позбавленні волі двох осіб, що спричинило тяжкі наслідки — смерть людини, а також незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що громадянин, якому повідомили про підозру, діяв в складі групи, яка 21 січня 2014 року викрала з приміщення Олександрівської клінічної лікарні міста Києва учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а надалі, після вивезення потерпілих до лісу, взяла участь у їхньому незаконному позбавленні волі та катуванні.

Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та взято під варту у залі суду. Наразі тривають заходи щодо встановлення всіх обставин злочинів та осіб, що їх вчинили.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Печерським районним судом Києва задоволено клопотання слідчого Державного бюро розслідувань (ДБР) про надання дозволу на здійснення досудового розслідування щодо колишнього командувача внутрішніх військ МВС України Станіслава Шуляка. Дозвіл було надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх президента України, голови СБУ та міністра внутрішніх справ в організації злочинного угрупування.