Устроим ад, как только враг сунется - адмирал ВМС ВСУ об агрессии РФ

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Агрессию России вдоль границ Украины, а также в оккупированном Донбассе и Крыму прокомментировал главный инспектор Министерства обороны, адмирал Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины Игорь Воронченко.

Я уверен, что партнеры нас не оставят. При поддержке мира, мировых лидеров, мы не останемся один на один с агрессором. Но, повторюсь, эта земля — ​​наша. И мы должны защищать нашу землю, кто бы сюда не пришел бы. Мы должны эту землю оставить нашим потомкам, нашим детям. Спокойной прогулки и парада агрессора здесь не будет, устроим ему ад, как только он сунется, — заявил экс-командующий ВМС в эфире программы «Право на власть».

Он убежден, что международные партнеры не оставят Киев один на один с врагом, однако украинские военные готовы дать достойный отпор Кремлю.

Воронченко также рассказал, что военные корабли США Roosevelt и Donald Cook не вошли в Черное море, а зашли на Крит для пополнения запасов, а затем свернули. Возможно, военно-политическое руководство США приняло такое решение, чтобы не провоцировать врага.