Макрон. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n153447-rosiya-musyt-provesty-deeskalaciu-makron-nazvav-neprypustymym-riven-rosiyskoyi-zagrozy.html

Ракурс

Еммануель Макрон, президент Франції, заявив, що Кремль має провести деескалацію на кордоні з Україною.

Він додав, що Захід не погодиться з новими військовими операціями на українській території. Про це він заявив в інтерв’ю CBS.

Макрон вважає, що ситуація на українському кордоні є неприйнятною, а Росія мусить провести деескалацію. Він додав, що сьогоднішня ситуація й рівень напруженості на кордоні абсолютно контрпродуктивні й неприпустимі.

Якщо ми хочемо бути ефективними, ми повинні прискорити дипломатичний діалог, а США, Європа, усі ми повинні бути дуже ясними щодо Росії. Ми ніколи не погодимося з новими військовими операціями на українській території, і ми повинні знайти спосіб бути авторитетними щодо цього, — заявив Макрон.



До цього лідер Франції заявляв, що Захід має визначити чіткі «червоні лінії» у відносинах із Росією. Також він планує провести найближчим часом переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Французький лідер хоче обговорити з Путіним питання України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон зможе реанімувати «нормандський формат», упевнений президент України Володимир Зеленський. Український лідер напередодні візиту в Париж висловив таке сподівання у відповідь на питання, чи вважає він «нормандський формат» мертвим.