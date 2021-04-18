Айсберг. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n153446-naybilshyy-u-sviti-aysberg-raptovo-roztanuv-foto.html

Ракурс

Найбільший у світі айсберг розтанув сьогодні, 18 квітня. Коли він відколовся від Антарктиди, він мав площу майже 6 тис. квадратних кілометрів — розмір невеличкої країни.

Цей мегаайсберг наразі практично зник — від нього лишилися незліченні дрібні фрагменти. Про це повідомляє BBC.





Повідомляється, що A68 відокремився від льодовикового шельфу Ларсон С на краю Антарктичного півострова, і протягом року майже не рухався. Але потім він почав дрейфувати на північ, рухаючись завдяки сильним течіям та вітрам. Шматок криги рухався до Британської заморської території Південна Джорджія, де йому пророкували загибель.

Однак причиною для зникнення льодовика став цілком природний процес — льодовикові шельфи підтримують рівновагу, і відокремлення айсбергів — це один зі способів збалансувати накопичення маси від снігопадів та надходження льоду з льодовиків на суші. Тож айсберг A68 не можна розглядати як свідчення кліматичних змін, викликаних людиною.





Водночас A68 продемонстрував процеси, завдяки яким потепління може зруйнувати крижані структури. Один із них — це гідророзрив. Під час цього процесу потепління утворює багато поверхневих талих вод, які потім заповнюють тріщини, пробиваючи ці отвори до основи льоду. Саме через гідророзрив більшість частинок колись гігантського айсберга перетворилася на льодову кашу за одну ніч.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що від Антарктиди відколовся гігантський айсберг площею 1 тис. 270 кв. км. Айсберг відколовся від шельфового льодовика Брант, де знаходиться британська дослідницька станція Halley.