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Ракурс
Війна на Донбасі. Фото: Корреспондент

Ворожий вогонь вбив українського захисника на Донбасі

18 кві 2021, 19:53
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Війна на Донбасі загострилася останніми місяцями. Ще один український військовий загинув сьогодні, 18 квітня, унаслідок обстрілів українських позицій із боку маріонеткових формувань Російської Федерації.

Обстріл вівся з автоматичних станкових гранатометів. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід» у Facebook.

Допис ОТУ. Скріншот: Facebook

Повідомляється, що внаслідок ворожого вогню один український захисник дістав поранення не сумісні з життям. Ще один український воїн дістав осколкове поранення. Йому надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.


Усього з початку доби зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку проросійських найманців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російсько-терористичні війська 17 квітня обстріляли із заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів житловий сектор селища Зайцеве Донецької області. Українські військові наголошують, що в житлових будинках, які обстріляли окупанти, жодних військових об'єктів немає.

Джерело: Ракурс


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