Ворожий вогонь вбив українського захисника на Донбасі

Війна на Донбасі. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n153445-vorojyy-vogon-vbyv-ukrayinskogo-zahysnyka-na-donbasi.html

Ракурс

Війна на Донбасі загострилася останніми місяцями. Ще один український військовий загинув сьогодні, 18 квітня, унаслідок обстрілів українських позицій із боку маріонеткових формувань Російської Федерації.

Обстріл вівся з автоматичних станкових гранатометів. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід» у Facebook.





Повідомляється, що внаслідок ворожого вогню один український захисник дістав поранення не сумісні з життям. Ще один український воїн дістав осколкове поранення. Йому надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Усього з початку доби зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку проросійських найманців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російсько-терористичні війська 17 квітня обстріляли із заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів житловий сектор селища Зайцеве Донецької області. Українські військові наголошують, що в житлових будинках, які обстріляли окупанти, жодних військових об'єктів немає.