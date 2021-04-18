На Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки з мінометів, фото: «Вчасно»

https://racurs.ua/ua/n153426-okupanty-obstrilyaly-jytlovi-budynky-z-minometiv-video.html

Ракурс

Російсько-терористичні війська 17 квітня обстріляли із заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів житловий сектор селища Зайцеве Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба 10-ї гірсько-штурмової бригади.

У російських окупантів — все як завжди. Ні совісті, ні страху. Ні людяності, ні жалю до цивільних, — наголошується в повідомленні.

На сторінці бригади також опубліковане відео, яке показує наслідки обстрілу та розповідь очевидця інциденту.

Перебувала в будинку, чоловік на вулиці був. Чую, як «бабах» якийсь був, потім вискочила, кричу чоловіку…, — зазначила постраждала від обстрілу місцева жителька. — Він з-за дому виходить, говорить — бігом у підвал. Ми у підвал. Чуємо — через скільки-то хвилин другий «бабах».

Українські військові наголошують, що в житлових будинках, які обстріляли окупанти, жодних військових об'єктів немає.

Нагадаємо, у грудні 2020 року бойовики обстріляли зі станкового протитанкового гранатомета трактор John Deere, котрий повертався із сільгоспробіт.