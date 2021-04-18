На Донбассе боевики обстреляли жилые дома из минометов, фото: «Вчасно»

https://racurs.ua/n153426-okkupanty-obstrelyali-jilye-doma-iz-minometov-video.html

Ракурс

Российско-террористические войска 17 апреля обстреляли из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов жилой сектор поселка Зайцево Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба 10-й горно-штурмовой бригады.

У российских оккупантов — все как всегда. Ни совести, ни страха. Ни человечности, ни жалости к гражданским, — почдеркивается в сообщении.

На странице бригады также опубликовано видео, которое показывает последствия обстрела и рассказ очевидца инцидента.

Находилась в доме, муж на улице был. Слышу, как «бабах» какой-то был, потом выскочила, кричу мужу…, — отметила пострадавшая от обстрела местная жительница. — Он из-за дома выходит, говорит — бегом в подвал. Мы в подвал. Слышим — через сколько-то минут второй «бабах».

Украинские военные подчеркивают, что в жилых домах, которые обстреляли оккупанты, никаких военных объектов нет.

Напомним, в декабре 2020 года боевики обстреляли из станкового противотанкового гранатомета трактор John Deere, который возвращался с сельхозработ.