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Ракурс
На Донбассе боевики обстреляли жилые дома из минометов, фото: «Вчасно»

Оккупанты обстреляли жилые дома из минометов (ВИДЕО)

18 апр 2021, 11:28
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Российско-террористические войска 17 апреля обстреляли из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов жилой сектор поселка Зайцево Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба 10-й горно-штурмовой бригады.

У российских оккупантов — все как всегда. Ни совести, ни страха. Ни человечности, ни жалости к гражданским, — почдеркивается в сообщении.

На странице бригады также опубликовано видео, которое показывает последствия обстрела и рассказ очевидца инцидента.

Находилась в доме, муж на улице был. Слышу, как «бабах» какой-то был, потом выскочила, кричу мужу…, — отметила пострадавшая от обстрела местная жительница. — Он из-за дома выходит, говорит — бегом в подвал. Мы в подвал. Слышим — через сколько-то минут второй «бабах».

Украинские военные подчеркивают, что в жилых домах, которые обстреляли оккупанты, никаких военных объектов нет.


Напомним, в декабре 2020 года боевики обстреляли из станкового противотанкового гранатомета трактор John Deere, который возвращался с сельхозработ.

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Источник: Ракурс


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