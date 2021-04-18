В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, фото:

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Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине началась в феврале. На сегодня, 18 апреля, уже привиты 449 тыс. 194 человека.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Вакцинация от коронавируса предусматривает введение двух доз вакцины:

первую дозу уже получили 449 тис. 192 человека;

две дозы — пять человек (из них двое получили одну из доз за пределами Украины).

За прошедшие сутки, 17 апреля, в Украине были проведены 3 тыс. 333 прививки от COVID-19.

Больше всего прививок за сутки сделали в таких регионах:

Донецкой области — 620 прививок;

Львовской области — 401 прививки;

Одесской области — 381 прививки.

Прививки проводились 120 мобильными бригадами по иммунизации и 102 пунктами прививки, — отметил Степанов.

Отмечается, что по состоянию на 17 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 466 тыс. 230 человек.

Напомним, во Львовской области недавно после вакцинации от коронавируса умер 63-летний мужчина.