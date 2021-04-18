Вакцинация от коронавируса — в Украине привиты почти 450 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n153425-vakcinaciya-ot-koronavirusa-v-ukraine-privity-pochti-450-tys-chelovek-infografika.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса в Украине началась в феврале. На сегодня, 18 апреля, уже привиты 449 тыс. 194 человека.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Вакцинация от коронавируса предусматривает введение двух доз вакцины:
- первую дозу уже получили 449 тис. 192 человека;
- две дозы — пять человек (из них двое получили одну из доз за пределами Украины).
За прошедшие сутки, 17 апреля, в Украине были проведены 3 тыс. 333 прививки от COVID-19.
Больше всего прививок за сутки сделали в таких регионах:
- Донецкой области — 620 прививок;
- Львовской области — 401 прививки;
- Одесской области — 381 прививки.
Прививки проводились 120 мобильными бригадами по иммунизации и 102 пунктами прививки, — отметил Степанов.
Отмечается, что по состоянию на 17 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 466 тыс. 230 человек.
Напомним, во Львовской области недавно после вакцинации от коронавируса умер 63-летний мужчина.