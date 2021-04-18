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В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, фото:

Вакцинация от коронавируса — в Украине привиты почти 450 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)

18 апр 2021, 10:42
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Вакцинация от коронавируса в Украине началась в феврале. На сегодня, 18 апреля, уже привиты 449 тыс. 194 человека.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Вакцинация от коронавируса предусматривает введение двух доз вакцины:

  • первую дозу уже получили 449 тис. 192 человека;
  • две дозы — пять человек (из них двое получили одну из доз за пределами Украины).

За прошедшие сутки, 17 апреля, в Украине были проведены 3 тыс. 333 прививки от COVID-19.

Больше всего прививок за сутки сделали в таких регионах:

  • Донецкой области — 620 прививок;
  • Львовской области — 401 прививки;
  • Одесской области — 381 прививки.

Прививки проводились 120 мобильными бригадами по иммунизации и 102 пунктами прививки, — отметил Степанов.

Отмечается, что по состоянию на 17 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 466 тыс. 230 человек.

Вакцинация в Украине, инфографика: Максим Степанов


Распределение количества привитых (первая доза), инфографика: СНБО

Напомним, во Львовской области недавно после вакцинации от коронавируса умер 63-летний мужчина.

Источник: Ракурс


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