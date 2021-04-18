В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Ракурс

Коронавирус продолжает уносить жизни украинцев. За прошедшие сутки, 17 апреля, умерли 250 больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В то же время выздоровели за сутки 6 тыс. 523 человека.

В целом за сутки выявили 10 тыс. 282 новых случаев COVID-19, среди них 456 детей и 161 медработник.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах:

Харьковской области — 1 тыс. 590;

Днепропетровской области — 1 тыс. 114;

Киевской области — 597;

Одесской области — 595;

Черниговской области — 587.

За сутки проведены 60 тыс. 380 тестирований на коронавирус.

В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют 424 тыс. 645 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу эпидемии коронавируса.

За все время эпидемии коронавируса в Украине: