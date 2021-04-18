Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус унес жизни уже почти 40 тыс. украинцев (ИНФОГРАФИКА)

18 апр 2021, 09:58
999

Коронавирус продолжает уносить жизни украинцев. За прошедшие сутки, 17 апреля, умерли 250 больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В то же время выздоровели за сутки 6 тыс. 523 человека.

В целом за сутки выявили 10 тыс. 282 новых случаев COVID-19, среди них 456 детей и 161 медработник.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах:

  • Харьковской области — 1 тыс. 590;
  • Днепропетровской области — 1 тыс. 114;
  • Киевской области — 597;
  • Одесской области — 595;
  • Черниговской области — 587.

За сутки проведены 60 тыс. 380 тестирований на коронавирус.

В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют 424 тыс. 645 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу эпидемии коронавируса.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 1 млн 946 тыс. 510 человек;
  • выздоровели 1 млн 482 тыс. 79 человек;
  • умерли 39 тыс. 786 больных.

Коронавирус в Украине, инфографика: Максим Степанов

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров