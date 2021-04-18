Коронавирус унес жизни уже почти 40 тыс. украинцев (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n153424-koronavirus-unes-jizni-uje-pochti-40-tys-ukraincev-infografika.htmlРакурс
Коронавирус продолжает уносить жизни украинцев. За прошедшие сутки, 17 апреля, умерли 250 больных коронавирусной болезнью COVID-19.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
В то же время выздоровели за сутки 6 тыс. 523 человека.
В целом за сутки выявили 10 тыс. 282 новых случаев COVID-19, среди них 456 детей и 161 медработник.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах:
- Харьковской области — 1 тыс. 590;
- Днепропетровской области — 1 тыс. 114;
- Киевской области — 597;
- Одесской области — 595;
- Черниговской области — 587.
За сутки проведены 60 тыс. 380 тестирований на коронавирус.
В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют 424 тыс. 645 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу эпидемии коронавируса.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 1 млн 946 тыс. 510 человек;
- выздоровели 1 млн 482 тыс. 79 человек;
- умерли 39 тыс. 786 больных.