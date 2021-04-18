«Петров» и «Баширов», фото: «Информ-UA»

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Чехия в связи с «расследованием обстоятельств тяжкого преступления» объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых также подозревают в резонансном отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, совершенном в британском городе Солсбери в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Чехии.

Отмечается, что лица, которые использовали паспорта с именами соответствующих лиц, в период 11 по 16 октября 2014 года могли находиться на территории Чехии — сначала в Праге, потом в Моравско-Силезском и Злинском краях.

Также, по информации чешской полиции, указанные лица использовали еще два паспорта — молдавский паспорт на имя Николая Попа, 1979 года рождения, и паспорт Таджикистана, выданный на имя Руслана Табарова, 1975 года рождения.

Чешская полиция также опубликовала фотоснимки подозреваемых — на них изображены мужчины, похожие на лиц, которых британские спецслужбы ранее называли причастными к отравлению в Солсбери.

Ранее расследовательская сеть Bellingcat и издание The Insider доказали, что «Петров» и «Боширов» на самом деле являются сотрудниками Главного разведывательного управления РФ, настоящие имена которых Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

По сообщениям чешских СМИ, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр внутренних дел и исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек 17 апреля заявили, что правоохранительные органы обоснованные подозрения о причастности представителей ГРУ РФ к взрыву на комплексе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

В связи с этим, из Чехии высылают 18 сотрудников посольства России, которых считают агентами российских спецслужб.

Взрыв на военном складе в Врбетице унес жизни двух местных работников и нанес значительные разрушения.

В чешской полиции считают, что причиной этого взрыва могла быть попытка предотвратить поставку чешского оружия Украине, сообщает издание Aktualne. cz со ссылкой на информированные источники.

В период, на который пришелся взрыв, оружие, приобретенное болгарским посредником, должно было быть изъято со склада и направлено украинским войскам. Однако сам взрыв, по мнению чешских правоохранителей, вероятно, произошел преждевременно.

Взрыв, вероятно, должен был произойти не в Чехии, а позже во время транспортировки оружия в другую страну, — отметил собеседник издания.

Полиция также рассматривает возможность того, что взрыв мог быть вызван ненадлежащим обращением с оружием двух работников склада, которые погибли.

Один важный аспект: и Мишкину, и Чепиге Путин вручил награды «Герой России» в конце 2014 года — начале 2015 года. Мы всегда считали, что это касалось их участия в Крыму. Однако эта успешная операция в Чехии является намного более вероятным объяснением, — отметил на своей странице в Твиттере журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.



Напомним, в начале 2019 года «Петров» и «Баширов» попали под санкции Евросоюза.