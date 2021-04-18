Александр Лукашенко, фото: AP

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ФСБ РФ заявила о задержании двух граждан Беларуси, которые якобы планировали осуществить военный переворот и убить самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

К этим действиям якобы должны быть привлечены «украинские националисты». Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

В результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента А. Лукашенко, — говорится в заявлении ФСБ.

Задержанных в ФСБ называют «идеологами белорусской радикальной оппозиции».

Российские силовики утверждают, что получили от Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии информацию, что задержанные якобы в частных чатах одного из интернет-мессенджеров «организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Белоруссии».

Свои планы они якобы должны были обсудить с оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси на встрече в одном из ресторанов Москвы.

В ходе встречи заговорщики заявили «белорусским генералам», что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики, — утверждают в ФСБ. — После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам.

В ФСБ утверждают, что мятеж якобы планировался на 9 мая и предусматривал захват радио и телецентров, блокировку лояльных режиму Лукашенко войск и силовых структур, а также задействование «партизан» со «скрытых баз».

Лукашенко во время общения с журналистами 17 апреля заявил, что его и ого сыновей якобы готовились покушения, в которых «замешаны иностранные спецслужбы», сообщает издание Tut.by.

Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал, — заявил Лукашенко. — Их захватили в Москве. Из США прилетела агентура, какой-то Зенкович.

Одновременно с появлением заявления Лукашенко на белорусском телеканале ОНТ вышел сюжет, в котором глава КГБ Иван Тертель заявил, что была пресечена работа организованной группы, которая якобы пыталась захватить власть в Беларуси.