Олександр Лукашенко, фото: AP

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ФСБ РФ заявила про затримання двох громадян Білорусі, які нібито планували здійснити військових переворот та вбити самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

До цих дій нібито мали бути залучені «українські націоналісти». Про це повідомляє прес-служба ФСБ.

У результаті проведеної спецоперації припинено протиправну діяльність Зянковіча Юрія Леонідовича, який має подвійне громадянство США і Республіки Білорусь, та громадянина РБ Федути Олександра Йосиповича, котрі планували здійснення військового перевороту в Білорусії за відпрацьованим сценарієм «кольорових революцій» із залученням місцевих і українських націоналістів, а також фізичне усунення президента О. Лукашенко, — йдеться в заяві ФСБ.

Затриманих осіб у ФСБ називають «ідеологами білоруської радикальної опозиції».

Російські силовики стверджують, що отримали від Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі інформацію, що затримані нібито в приватних чатах одного з інтернет-месенджерів «організували обговорення плану збройного заколоту в Білорусії».

Свої плани вони нібито мали обговорити з опозиційно налаштованими генералами Збройних сил Білорусі на зустрічі в одному з ресторанів Москви.

В ході зустрічі змовники заявили «білоруським генералам», що для успішної реалізації їх задуму необхідно фізичне усунення майже всієї верхівки керівництва республіки, — стверджують в ФСБ. — Після документування зазначеної зустрічі змовники були затримані російськими органами безпеки і передані білоруським партнерам.

У ФСБ стверджують, що заколот нібито планувався на 9 травня і передбачав захоплення радіо і телецентрів, блокування лояльних режиму Лукашенка військ та силових структур, а також задіяння «партизанів» з «прихованих баз».

Лукашенко під час спілкування із журналістами 17 квітня заявив, що на нього та ого синів нібито готувалися замахи, в яких «замішані іноземні спецслужби», повідомляє видання Tut.by.

Ми виявили роботу явно іноземних спецслужб. Швидше за все, Центрального розвідувального управління, ФБР, не знаю, хто там з американців працював, — заявив Лукашенко. — Їх захопили у Москві. З США прилетіла агентура, якийсь Зенкович.

Одночасно з появою заяви Лукашенка на білоруському телеканалі ОНТ вийшов сюжет, в якому очільник КДБ Іван Тертель заявив, що була припинена робота організованої групи, яка нібито намагалася захопити владу в Білорусі.