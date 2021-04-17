Матч між «Шахтарем» та «Динамо». Фото: Twitter

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Ракурс

Донецький «Шахтар» та київське «Динамо» 17 квітня подарували масу емоцій любителям футболу.

«Гірники» приймали киян на стадіоні НСК «Олімпійський» у Києві. Сьогоднішній матч 22 туру української прем'єр-ліги хоч і не був багатим на події, але був напруженим. У підсумку перемога була за киянами. Матч завершився з рахунком 1−0.

Вже на початку першого тайму суперники обмінялися ударами у бік воріт, але до забитих голів діло не дійшло. При цьому гра була доволі жорсткою — за першу половину зустрічі головний арбітр матчу Катерина Монзуль показала чотири жовті картки. Груба гра призвела до того, що на 33 хвилині суддя поставила пенальті у ворота «Динамо» — Маркос Антоні порушив правила на Андрієвському. Одинадцятиметровий удар чітко реалізував Де Пена.

Другий тайм гірники намагалися атакувати, але підопічні Мірчи Луческу добре оборонялися. Зроблені заміни на рахунок на табло не вплинули. У підсумку — перемога за киянами.

«Шахтар» — «Динамо» Київ 0:1

Гол: Де Пена, 34 (пен.)

«Шахтар»: Трубін — Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко — Степаненко — Марлос (Дентіньо, 71), Майкон (Судаков, 81), Маркос Антоніо (Тете, 46), Соломон (Фернандо, 64) — Мораес.

«Динамо» Київ: Бущан — Кендзера, Забарний, Попов, Миколенко — Андрієвський (Шапаренко, 71), Шепелєв — Караваєв (Циганков, 74), Буяльський (Гармаш, 79), Де Пена (Родрігес, 70) — Бесєдін.

Попередження: Матвієнко, Бондар, Майкон, Кривцов — Кендзера, Буяльський.

У турнірній таблиці УПЛ «Динамо» досі випереджає «Шахтар» на 10 очок. Гірникам вкрай необхідна була перемога, але кияни все ж зуміли здобути важливі три очка й майже стали чемпіонами.

Нагадаємо, депутати Львівської обласної ради мають намір перейменувати стадіон «Арена Львів» на честь Степана Бандери — одного з лідерів національно-визвольного руху України у 20 столітті.