Церемонія прощання з принцом Філіпом. Фото: AP

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Похорон герцога Единбурзький принца Філіпа відбувся 18 квітня на території Віндзорського замку.

Карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу, не дозволяв великої кількості осіб на церемонії прощання. Були найрідніші — королева Єлизавета II та її діти — донька Анна й сини Чарльз, Едвард та Ендрю, онуки — Вільям і Гаррі. Останній днями прибув зі США, але без своєї дружини. Лікарі не рекомендували Меган Маркл летіти через вагітність. Трансляцію похорон проводили британські ЗМІ.

За труною до каплиці прямувала жалобна процесія — крокували морські піхотинці та військові з інших армійських підрозділів, з якими Філіп був пов’язаний службою. Йшов особистий секретар, пажі й камердинери та члени королівської родини. Королева їхала на авто, а на церемонії прощання сиділа найближче до вівтаря.

Труна Філіпа була вкрита його особистим штандартом, який символізував усі етапи його життя. На штандарті лежала його шабля та флотський кашкет.

Принца Філіпа поховають у королівському склепі. Того ж дня у Великій Британії скінчиться тижневий траур.

Нагадаємо, британський принц Філіп, чоловік королеви Элизавети II, помер 9 квітня. На момент смерті йому було 99 років. Протягом 73 років він перебував у шлюбі з Єлизаветою II.