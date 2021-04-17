День радіоаматора відзначають 18 квітня. Фото: gazeta-efremov.ru

https://racurs.ua/ua/n153419-18-kvitnya-vidznachaut-den-pam-yatok-ta-den-radioamatora.html

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18 квітня православні християни вшановують пам’ять читця Феодула та преподобної Феодори Солунської. Вони відрізнялися благочестям і праведним життям.

У народному календарі ця дата отримала назви Федул-вітрогон, Федора-анемона. Вважалося, що 18 квітня вітер володіє великою магічною силою. Цього дня у будинках відчиняли навстіж вікна і запускали в будинок протяги. Господині прали постіль та одяг та намагалися висушити все на вулиці. Наші предки вірили, що вітер зарядить речі своєю силою, і всі в родині будуть здоровими.

Народні прикмети на 18 квітня:

Якщо на околиці все чітко чути -— чекай негоди та вітряної погоди.

День теплий і безвітряний, а вночі стає прохолодно — буде хороша погода.

Глухарі токують — найближчим часом погода покращиться.

В Україні 18 квітня — день заснування Товариства Червоного Хреста в Україні, перший з’їзд товариства відбувся 15−18 квітня 1918 року, тому 18 квітня вважається датою початку діяльності Червоного Хреста в Україні.

У світі 18 квітня відзначають Міжнародний день пам’ятників та історичних місць — це свято проходить під девізом збереження пам’яток та інших видатних місць, які несуть в собі історичну цінність для суспільства.

Також 18 квітня відзначають Всесвітній день радіоаматора, оскільки цього дня в 1925 році в Парижі заснували Міжнародний союз. Крім того, 18 квітня в світі відзначають Всесвітній день «Дай п’ять», День газетного оглядача, День незалежності власників домашніх тварин.

18 квітня в історії:

1187 рік — у Київському літописі у зв’язку із смертю переяславського князя Володимира Глібовича з’явилася перша згадка України.

1846 рік — американець Роял Ерл Гаус запатентував телеграфний апарат.

1902 рік — Данія стала першою країною, в якій відбитки пальців стали використовуватися для встановлення особи злочинців.

Нагадаємо, 14 квітня Кабінет міністрів погодив указ президента Володимира Зеленського про запровадження в Україні нового професійного свята — Дня Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Це свято щороку відзначатимуть 25 травня.