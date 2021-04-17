Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Еммануель Макрон поговорить із Путіним про Україну. Фото: profile.ru

Макрон поговорить із Путіним про Україну

17 кві 2021, 20:08
999

Еммануель Макрон, президент Франції, планує провести найближчим часом переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Французький лідер хоче обговорити з Путіним питання України. Під час вчорашніх переговорів із президентом України Володимиром Зеленським Макрон підтвердив прихильність Франції «єдності і суверенітету України». Також він висловив рішучість знайти «міцне політичне рішення конфлікту». Про це 17 квітня повідомила прес-служба Єлисейського палацу.

Офіційний Париж зазначає, що Зеленський, Меркель та Макрон у рамках відеоконференції відзначили, що висновки паризького саміту, що відбувся 9 грудня 2019 року, «залишаються цілком актуальними і вимагають від Росії взаємодії з Україною для сприяння їх реалізації».

Президент республіки скоро обговорить це з президентом Путіним, — зазначила прес-служба.


Як відомо, 17 квітня за підсумками переговорів президент України Володимир Зеленский, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель закликали Росію відвести війська від кордону України і Криму.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що французький президент Еммануель Макрон хоче дружити з Росією. На його думку, це пов’язано з тим, що Макрон не усвідомлює підступності союзу з Росією та її здатність сіяти ворожнечу. При цьому український лідер упевнений, що французький президент зможе реанімувати «нормандський формат».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів