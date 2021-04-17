Еммануель Макрон поговорить із Путіним про Україну. Фото: profile.ru

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Еммануель Макрон, президент Франції, планує провести найближчим часом переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Французький лідер хоче обговорити з Путіним питання України. Під час вчорашніх переговорів із президентом України Володимиром Зеленським Макрон підтвердив прихильність Франції «єдності і суверенітету України». Також він висловив рішучість знайти «міцне політичне рішення конфлікту». Про це 17 квітня повідомила прес-служба Єлисейського палацу.

Офіційний Париж зазначає, що Зеленський, Меркель та Макрон у рамках відеоконференції відзначили, що висновки паризького саміту, що відбувся 9 грудня 2019 року, «залишаються цілком актуальними і вимагають від Росії взаємодії з Україною для сприяння їх реалізації».

Президент республіки скоро обговорить це з президентом Путіним, — зазначила прес-служба.



Як відомо, 17 квітня за підсумками переговорів президент України Володимир Зеленский, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель закликали Росію відвести війська від кордону України і Криму.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що французький президент Еммануель Макрон хоче дружити з Росією. На його думку, це пов’язано з тим, що Макрон не усвідомлює підступності союзу з Росією та її здатність сіяти ворожнечу. При цьому український лідер упевнений, що французький президент зможе реанімувати «нормандський формат».