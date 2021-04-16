Деталі переговорів Зеленського, Макрона і Меркель розкрив Кулеба

https://racurs.ua/ua/n153365-detali-peregovoriv-zelenskogo-makrona-i-merkel-rozkryv-kuleba.html

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Переговори між Володимиром Зеленським, Емманюелем Макроном і Ангелою Меркель, під час яких обговорюватиметься загроза вторгнення Росії на територію України, прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Президент не поступиться жодною принциповою позицією та не перетне жодної «червоної лінії», захищаючи наші інтереси. А розмовляти з французами потрібно, бо вони є важливим гравцем в геополітиці. І приєднається (до переговорів — ред.) Меркель, яка дуже чітко закликала Путіна припинити нарощування збройних сил на кордоні з Україною, — заявив Кулеба в ефірі програми «Право на владу».

За його словами, армія Росії повинна зупинитися і відійти назад. Такою, як запевняє міністр, є мета міжнародних зусиль по стримуванню агресії Кремля.

З нашими партнерами ми зараз говоримо про те, що категорично неприпустимо повторювати їхні помилки 2014 року. І зараз їх немає (помилок — ред.). По-перше, спостерігається одностайна й миттєва підтримка України. І ніхто не запитує — а хто там насправді винен, все зрозуміло. Дуже чітке бачення — ескалацію робить Росія, Україна за виважену позицію заслуговує на повагу. І друге, що за словами мають настати правильні, своєчасні дії. Те, що анонсував президент США — це приклад таких дій. Щоб Росія відчула, що подальше загострення їй занадто дорого коштуватиме, — зауважив головний дипломат України.

Окрім цього, він висловив переконання, що партнери Києва допоможуть відбити наступ агресора. Кулеба впевнений, що Україна отримає підтримку у разі бойових дій з РФ.