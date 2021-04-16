Польща висилає з країни трьох російських дипломатів. Фото:

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Польща оголосила трьох співробітників посольства Росії у Варшаві персонами нон ґрата.

Міністерство закордонних справ Польщі 15 квітня викликало посла Росії у Варшаві Сергія Андрєєва для вручення дипломатичної ноти. Підставою для вислання дипломатів стало порушення дипломатичного статусу і здійснення росіянами дій для Польщі. Про це повідомляє «Радіо свобода» із посиланням на прес-службу польського зовнішньополітичного відомства.

У Польщі таким чином висловили солідарність з рішеннями, ухваленими США про санкції проти Росії.

Спільно ухвалені і погоджені союзниками рішення є найбільш адекватною відповіддю на ворожі дії Російської Федерації, — зазначили в МЗС.

Москва вже назвала крок Польщі «діями істинного васала США». Як відомо, Польща — один із найбільш послідовних критиків політики російської влади серед країн Євросоюзу.

Нагадаємо, 15 квітня Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Росії. Також було ухвалене рішення вислати з країни 10 співробітників російського посольства. У Білому домі заявили, що частина з них — співробітники спецслужб, які працювали під прикриттям.

Про солідарність з діями США заявили й інші їхні союзники, зокрема Велика Британія. У МЗС цієї країни також був викликаний російський посол.