Польша высылает из страны трех российских дипломатов. Фото:

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Польша объявила трех сотрудников посольства России в Варшаве персонами нон грата.

Министерство иностранных дел Польши 15 апреля вызвало посла России в Варшаве Сергея Андреева для вручения дипломатической ноты. Основанием для высылки дипломатов стало нарушение дипломатического статуса и осуществление россиянами действий для Польши. Об этом сообщает «Радіо свобода» со ссылкой на пресс-службу польского внешнеполитического ведомства.

В Польше таким образом выразили солидарность с решениями, принятыми США о санкциях против России.

Совместно принятые и согласованные с союзниками решения являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия Российской Федерации, — отметили в МИД.

Москва уже назвала шаг Польши «действиями истинного вассала США». Как известно, Польша — один из самых последовательных критиков политики российских властей среди стран Евросоюза.

Напомним, 15 апреля Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России. Также было принято решение выслать из страны 10 сотрудников российского посольства. В Белом доме заявили, что часть из них — сотрудники спецслужб, работавшие под прикрытием.

О солидарности с действиями США заявили и другие их союзники, в частности Великобритания. В МИД этой страны также был вызван российский посол.