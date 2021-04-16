Заявление Байдена из-за действий России - США готовы к симметричному ответу

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Президент США Джо Байден после объявления 15 апреля новых масштабных санкций против России, предусматривающих высылку 10 дипломатов и финансовые ограничения, выступил с обращением к американцам. Во время этого выступления он заявил, что Соединенные Штаты готовы к симметричному ответу, если Россия и дальше будет вмешиваться в их дела.

Кроме этого, Байден напомнил Кремлю о неизменности позиции Белого дома в поддержке Украины. Также американский лидер предложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину встретиться на «нейтральной» территории.

Отметим, что представители и Республиканской и Демократической партий США в Конгрессе поддержали новый пакет санкций против РФ. Члены Палаты представителей и сенаторы от обеих партий приветствовали решение администрации Джо Байдена о введении дополнительных ограничительных мер против Москвы, а также подчеркнули на необходимости усиления линии поведения в отношениях с Кремлем.

По словам спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, Соединенные Штаты «будут действовать твердо и решительно, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию против Америки и союзников».

При Байдене, Москва столкнется с последствиями своей деструктивного и дестабилизирующего поведения, — резюмировала Пелоси.

По ее мнению, Белый действий Байдена привлечет Кремль к ответственности за посягательство на международную безопасность, права человека и демократию.