Звернення Байдена через дії Росії - США готові до симетричної відповіді (ВІДЕО)

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Президент США Джо Байден після оголошення 15 квітня нових масштабних санкцій проти Росії, які передбачають висилку 10 дипломатів та фінансові обмеження, виступив зі зверненням до американців. Під час цього виступу він заявив, що Сполучені Штати готові до симетричної відповіді, якщо Росія й надалі втручатиметься у їхні справи.

Окрім цього, Байден нагадав Кремлю про незмінність позиції Білого дому щодо підтримки України. Також американський лідер запропонував президенту країни-агресора Володимиру Путіну зустрітися на «нейтральній» території.

Зауважимо, що представники і Республіканської і Демократичної партій США у Конгресі підтримали новий пакет санкцій проти РФ. Члени Палати представників і сенатори від обох партій вітали рішення адміністрації Джо Байдена щодо запровадження додаткових обмежувальних заходів проти Москви, а також наголосили на необхідності посилення лінії поведінки у відносинах з Кремлем.

За словами спікера Палати представників Ненсі Пелосі, Сполучені Штати «діятимуть твердо і рішуче, щоб залучити Росію до відповідальності за її агресію проти Америки і союзників».

За Байдена, Москва зіткнеться з наслідками своєї деструктивної і дестабілізуючої поведінки, — резюмувала Пелосі.

На її думку, Білий дій Байдена притягне Кремль до відповідальності за зазіхання на міжнародну безпеку, права людини і демократію.